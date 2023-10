MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Diesel fica mais caro a partir de hoje

O preço do diesel sobe neste domingo (1º) com mais uma etapa da volta dos impostos federais sobre os combustíveis. A alíquota de PIS/Cofins passa a ser de R$ 0,13 por litro a partir de hoje.



Uma das medidas tomadas em ano eleitoral, a cobrança de PIS/Cofins sobre combustíveis tinha sido zerada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de reduzir o preço da gasolina e do diesel.

Neste ano, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu renonerar o diesel de forma gradual. Essa foi a medida adotada para conseguir arcar com o projeto que deu descontos em veículos.

Em setembro, a alíquota de PIS/Cofins sobre o diesel, que estava zerada até então, passou a ser de R$ 0,11 por litro. Agora, a taxa sobe para R$ 0,13. A partir de janeiro de 2024, a reoneração será completa, voltando a R$ 0,35 por litro.

De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), após as misturas, o impacto para os consumidores nas bombas de diesel é de R$ 0,12 de aumento por litro em relação à isenção e R$ 0,02 de aumento por litro em relação aos valores praticados até ontem.

Entenda a volta de impostos sobre combustíveis

Os impostos federais sobre combustíveis foram zerados no ano passado, em uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer com que os produtos ficassem mais baratos. A medida terminaria no fim de 2022.

No início deste ano, o presidente Lula prorrogou por dois meses a desoneração de impostos federais sobre combustíveis. No fim deste prazo, ou seja, ao final de fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi pressionado a manter os impostos zerados por mais tempo.

A decisão foi, então, um meio termo, reonerando pacialmente o etanol e a gasolina por quatro meses. Passado esse prazo, ou seja, a partir de julho, os impostos passaram a ser cobrados integralmente para esses dois combustíveis.



Já os tributos sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha teriam uma transição maior e permaneceriam zerados até o final do ano. Com a Medida Provisória (MP) que deu descontos em carros populares, vans, ônibus e caminhões, o governo decidiu pela reoneração gradual do diesel como compensação fiscal.