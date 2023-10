FreePik Prova está prevista para fevereiro do próximo ano

Os órgãos do governo federal com concursos previstos têm até esta sexta-feira (29) para informar o Ministério a Gestão e Inovação em Serviços Públicos se irão aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU) , o "Enem do emprego" .



Até o momento, já estão confirmadas mais de 4 mil vagas. Confira alguns dos órgãos que aderiram:

Funai: 502 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

Fiocruz: 300 vagas;

AFT: 900 vagas;

AIE: 300 vagas;

ATI: 300 vagas;

ATPS: 500 vagas;

EPPGG: 150 vagas;

MDIC: 50 vagas;

Ministério da Justiça: 100 vagas;

IBGE: 895 vagas;

Previc: 40 vagas;

Antaq: 30 vagas.

Após esta etapa, será confeccionado o edital, que tem previsão de ser publicado até 20 de dezembro.

A prova tem data provável no dia 25 de fevereiro de 2024. Neste dia serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas por área de atuação governamental. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024 e o início dos cursos de formação, entre junho e julho do ano que vem.

Confira o cronograma:

Até 20/set - ato normativo do Ministério da Gestão criando comitê organizador

Até 29/set - adesão dos Ministérios ao Concurso Nacional Unificado

Até 20/dez - publicação do edital do Concurso Nacional Unificado

Data indicativa inicial de 25/fev - realização da prova em dia único

O Concurso Nacional Unificado será organizado a partir da realização de um mesmo certame em aproximadamente 180 cidades, de forma concomitante. A inspiração para este modelo é o Enem, que já esteve em 1.727 municípios com aproximadamente 5,1 milhões de inscritos. Desta forma, busca democratizar o acesso às vagas públicas a partir da dispersão geográfica na realização do concurso, além de seguir políticas de acessibilidade e inclusão.

Para a seleção dos 179 municípios, foram consideradas a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas. Assim, foram selecionadas cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes conforme dados do IBGE. Para a Região Norte, foram consideradas cidades e arranjos populacionais com mais de 50.000 habitantes. Foram excluídas cidades e arranjos populacionais com mais de 200 mil habitantes, mas muito próximos de outros arranjos mais relevantes regionalmente.

A proposta do Ministério da Gestão é que, no momento da inscrição no Concurso Nacional Unificado, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no certame. Depois desta escolha, os candidatos deverão indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

Desta forma, o candidato irá realizar as provas objetivas (comuns a todos os candidatos) e as provas específicas (objetivas e dissertativas) do bloco de sua escolha. As questões específicas serão definidas pelas comissões organizadoras dos diferentes órgãos e entidades públicas cujos cargos/carreiras compõem um determinado bloco. A proposta ainda será validada com os órgãos e entidades públicas que aderirem ao Concurso Nacional Unificado.