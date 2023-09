Divulgação Livraria Saraiva está em recuperação judicial e possui dívidas de R$ 675 milhões

A Saraiva anunciou nessa sexta-feira (22) a renúncia do diretor presidente da empresa, Jorge Saraiva Neto, e do vice-presidente, Oscar Pessoa Filho, após anunciarem o fim das lojas físicas na última semana. A saída acontece em meio às inconsistências em balanços financeiros e demissões em massa de funcionários.

Em comunicado ao mercado, a rede de livrarias informou que a presidência do grupo será ocupada por Marta Helena Zeni, que acumulará com a função de diretora de Relações com Investidores. Já a vice-presidência ficará com Gilmar Antonio Pessoa.

Desde 2018, a rede passa por processo de recuperação judicial. A dívida da empresa ultrapassa a marca dos R$ 675 milhões.

Na última semana, a Saraiva anunciou o fechamento das últimas cinco lojas em operação. Cerca de 150 funcionários dos estabelecimentos, centro de distribuição e áreas administrativas também foram demitidos. A empresa ressaltou que repassará o foco para o e-commerce.

A saída da diretoria também é provocada pela inconsistência em balanços financeiros no segundo trimestre deste ano. Dois membros do Conselho de Administração acusam Saraiva Neto de assinar uma ata falsa de uma reunião entre os conselheiros.

Entre maio e junho, o faturamento das lojas físicas caiu cerca de 60% se comparado ao mesmo período de 2022, fechando o mês com R$ 7,2 milhões de faturamento. No e-commerce, porém, os dados foram ainda menores, com faturamento de R$ 100 mil, queda de 78% em relação ao ano passado.