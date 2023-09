Reprodução: iG Minas Gerais Arrecadação federal foi divulgada nesta quinta-feira (21)

A arrecadação total do governo federal atingiu, em agosto de 2023, o valor de R$ 172.785 milhões, registrando decréscimo de 4,14% em relação a agosto de 2022, já descontada a inflação.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1.517.585 milhões, representando um decréscimo real de 0,83%.

Quanto às Receitas Administradas pela RFB, o valor arrecadado, em agosto de 2023, foi de R$ 167.036 milhões, representando queda real de 3,33%, enquanto no período acumulado de janeiro a agosto de 2023, a arrecadação alcançou R$ 1.443.004 milhões, registrando aumento real de 0,69%.

Este foi o terceiro mês consecutivo de queda. Em julho, a arrecadação do governo federal foi de R$ 201,8 bilhões. Houve queda real – quando é descontada a inflação – de 4,2% em relação ao mês de julho de 2022, que registrou R$ 210,7 bilhões arrecadados. Em junho, o recuo havia sido de 3,4%.

Em agosto, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido totalizaram uma arrecadação de R$ 28.505 milhões, com decréscimo real de 23,30%. Cabe ressaltar que no mês de agosto de 2022 houve pagamentos atípicos de R$ 5 bilhões.

Além disso, o Imposto de Importação e o IPI Vinculado à Importação apresentaram uma arrecadação conjunta de R$ 6.756 milhões, com diminuição real de 16,64%. Esse resultado pode ser explicado pelas reduções de 17,9% no valor em dólar das importações e de 4,66% na taxa média de câmbio, combinadas com os aumentos de 12,48% na alíquota média efetiva do Imposto de Importação e de 14,67% na alíquota média efetiva do IPI-Vinculado.