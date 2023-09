Pablo Jacob/Agência O Globo Espalanada dos ministérios

Nove ministérios aderiram ao Concurso Nacional Unificado (CNU) , o "Enem" do emprego, que vai selecionar pessoas para trabalhar na administração pública. Ao todo, serão oferecidas 5.151 vagas para servidores nesse novo formato de adesão.



Segundo levantamento parcial do Ministério da Gestão, entre os órgãos públicos e pastas estão IBGE (ligado ao Ministério do Planejamento), Funai (da pasta de Povos Indígenas), CNPQ (da Ciência e Tecnologia), Ministério da Justiça, do Trabalho, da Previdência, além da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Os ministérios têm até o dia 29 de setembro para informar se vão, ou não, aderir ao CNU.

Segundo o cronograma, o edital com o número final de vagas e ministérios aptos deve ser publicado em dezembro, para a prova que será realizada em 25 de fevereiro.

Veja a lista:





O Concurso Nacional Unificado deve ser realizado, ao mesmo tempo, em 179 cidades, para escolher os candidatos para as mais de 8 mil vagas abertas em ministérios, agências e institutos.

O concurso será dividido por regiões, sendo que a Nordeste deverá conter o maior número de cidades em que serão realizadas as provas (50), seguida por Sudeste (49), Norte (39), Sul (23) e Centro-Oeste (18).

Confira o cronograma: