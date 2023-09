José Cruz/ Agência Brasil - 30.03.2023 Simone Tebet e Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, em entrevista ao programa Canal Livre, que foi ao ar neste domingo (17), na BandNews TV, que o governo deve rever a forma de realizar concursos públicos.

“Os concursos ainda são muito malfeitos, ainda selecionam de forma enviesada, não são os mais adequados”, afirmou. O ministro ainda disse ser um “defensor de métricas” para avaliar o funcionalismo.

A declaração se deu em meio à fala de Haddad sobre apoiar uma reforma administrativa "nos termos corretos".

O ministro defendeu que o estágio probatório “tem que ser levado a sério”. “Se a pessoa não tem vocação para o serviço público, elimina”, acrescentou.

Neste mês, Haddad se reuniu com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a com a ministra de Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, para discutir uma reforma que "modernize o Estado".

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos elabora a aplicação de uma espécie de "Enem" para concursos públicos , que funcionaria da mesma forma que o Exame Nacional do Ensino Médio, mas a finalidade seria assumir vagas na administração federal. Para especialistas, trata-se de uma boa oportunidade para quem vem tentando um emprego há tempos.