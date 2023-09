Foto: MDAS/Divulgação Bolsa Família

Desde a reformulação, em março deste ano, o Programa Bolsa Família já incluiu 2,15 milhões de famílias na folha de pagamento. Em setembro, foram registradas 550 mil novas concessões, totalizando 21,47 milhões de famílias beneficiadas com um investimento total de R$ 14,58 bilhões.



Ainda em março, foram incluídas 694.424 novas famílias. Outras 113.843 entraram para o Bolsa Família em abril, e 200 mil em maio. Os meses de julho e agosto registraram a entrada de 300 mil novas famílias cada.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a busca ativa é responsável pelas novas entradas, bem como pelas saídas. Em setembro, por exemplo, foram canceladas 237.897 famílias.

Os pagamentos de setembro têm início nesta segunda-feira (18.08) para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Os repasses são feitos sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 29, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.

O valor médio recebido por cada família ficou em R$ 686,89 neste mês, um pequeno aumento em relação a agosto, quando os lares brasileiros receberam R$ 686,04 em média. Depois de atingir o valor recorde de R$ 705 em junho, o benefício médio foi reduzido em virtude da implantação da Regra de Proteção no mês seguinte.

Em setembro, o Bolsa Família atende 9,49 milhões de crianças de até seis anos, totalizando um investimento de R$ 1,34 bilhão referente ao Benefício Primeira Infância. Cada uma delas recebe o adicional de R$ 150, exceto nas famílias em Regra de Proteção, que recebem metade do valor.

Já para crianças e adolescentes, dos sete aos 18 anos incompletos, o Governo Federal transfere neste mês R$ 707,6 milhões. São 15,4 milhões de contemplados. Há ainda mais de 750 mil gestantes, que recebem ao todo R$ 35,5 milhões.

Veja o calendário