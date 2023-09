Reprodução: O Dia Ofertas especiais para o Dia do Cliente

O Dia do Cliente, celebrado nesta sexta-feira, 15 de setembro, foi criado em 2003 pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, a fim de impulsionar o varejo em um mês sem datas comemorativas para o setor.

Apesar de pouco conhecida, a data já é sinônimo de bons descontos em algumas lojas do país. Pensando nisso, o iG separou uma lista de descontos para quem quer aproveitar a data. Confira:

Netshoes

A loja promove a “Semana do cliente”, com descontos específicos em diferentes marcas. A aba “outlet esporte” está com até 70% de desconto.

Águia Branca – Passagens

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário, pestá com descontos em todo o “Mês do Cliente”. Com promoções de até 60%, as promoções ocorrerão durante todo o mês de setembro nos diversos canais de vendas da empresa. Destinos incluem Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES), Salvador (BA), Aracaju (SE), Governador Valadares (MG) e Vitória da Conquista (BA), dentre outros.

Cobasi

A Cobasi também oferta descontos durante todo o mês. Os clientes Amigo Cobasi podem aproveitar descontos especiais de até 50% em uma ampla variedade de produtos e serviços que já estão disponíveis.

C&C

Em comemoração, a empresa estendeu a Operação Zera Estoque, que traz ofertas em materiais de acabamento, como pisos, porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tintas, para cada uma de suas lojas. Durante a campanha, os descontos poderão chegar a até 70%, com ótimas condições para quem pretende construir e transformar seus ambientes com mais economia.

Domino’s

A Domino’s Pizza resolveu dividir o valor do seu pedido com o cliente: até o 17 deste mês, pizzas grandes e médias, de todos os sabores do cardápio e também da modalidade “Monte Sua Pizza”, saem pela metade do preço.

Neoenergia

A Neoenergia anunciou a prorrogação por mais 30 dias do “Feirão Fique em Dia" para suas distribuidoras nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Clientes residenciais poderão negociar seus débitos com isenção dos juros, correção monetária e multas. A campanha oferece descontos de até 40% nas faturas com vencimento superior a 180 dias. A condição especial permitirá a quitação do débito à vista ou parcelado em até 24 prestações no cartão, c​om o desconto de 23% na taxa de serviço cobrada pelo cartão de crédito.

PicPay

Para comemorar a semana do Dia do Cliente, o PicPay anunciou que o marketplace terá produtos com descontos de até 70% e cashbacks de até 40% até o dia 18 de setembro, o que inclui produtos e itens de mais de 330 lojas como Amazon, Magalu, Adidas, Casas Bahia, Natura, iFood, entre outras.

Nubank

Para comemorar o Dia do Cliente, o Nubank estende a celebração durante o mês de setembro para oferecer ofertas exclusivas no app. O Shopping do Nubank terá promoções para quem optar por fazer suas compras no aplicativo da empresa. Durante esse período, o Nu disponibilizará descontos e cashback em mais de 150 lojas parceiras. Confira as principais ofertas: