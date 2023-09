O valor mínimo dos benefícios aumentou durante o calendário de 2023, junto com o aumento do salário mínimo.

Se nos primeiros meses o piso era de R$ 1.302, hoje é de R$ 1.320. No entanto, o aumento não afetou os valores dos benefícios do INSS acima do mínimo, já que esse reajuste é feito de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).