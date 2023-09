ig Documentário Cidade Delas estreia nesta quinta-feira (14)

Nesta-quinta-feira (14) estreia a 2ª temporada da série documental Cidade Delas, que conta histórias de empreendedoras brasileiras que fazem sucesso nos Estados Unidos. Com nove episódios, esta edição vai contar as histórias de oito mulheres que se estabeleceram profissionalmente em uma das cidades mais icônicas do mundo, Nova York, e são referências em suas áreas de atuações.

Totalmente gratuito, o documentário, que é uma série original e produção Summit Films e Co-produção Cherry Media, vai ao ar no Canal oficial do Cidade Delas no YouTube.

Para o diretor do documentário, Renan Lincoln, a segunda temporada chega com gosto especial. “A primeira temporada entregou tudo que queríamos e esta segunda vai superar todas as expectativas. Serão contadas histórias de oito mulheres brasileiras fortes, batalhadoras e sonhadoras, que venceram em Nova York com fruto de muito trabalho. A grande diferença da temporada passada, além de novas histórias, será a produção visual do documentário, onde usamos uma estrutura completamente diferente, que vai surpreender”, revela, Renan Lincoln, que lembra qual é o principal objetivo do Cidade Delas.

“Impactar vidas. Mudar vidas. Esse é o grande propósito do projeto. Queremos que as pessoas se inspirem e saibam que podem sim fazer o que quiserem”, afirma.

O primeiro episódio apresenta os desafios e aprendizados da empreendedora e especialista em brigadeiros gourmet, Celina Bredemann, que antecipa como foi participar do projeto. “Participar do Cidade Delas foi uma honra para mim. Poder compartilhar a minha história e ainda reviver e sentir tudo o que conquistei até aqui foi incrível. Empreender em Nova York é um sonho para muitos, assim como foi o meu também. É um desafio a cada dia, mas também uma oportunidade a cada dia. Nova York é a cidade de oportunidade e o Cidade Delas pode te mostrar isso”, relata.

Celina também falou do que espera do Cidade Delas. “Minha expectativa para o documentário é que ele inspire outras mulheres a contar também suas histórias e deixar seu legado. Estou feliz por fazer parte do Cidade Delas”, finaliza.

O documentário também vai contar as histórias da empreendedora e influencer, Nuelle Alves; da empreendedora e especialista em contabilidade, Fernanda Spanner; da empreendedora, Pâmela Geocardu; empreendedora e escritora, nomeada melhor escritora brasileira do mundo, Larissa Rinaldi; da empreendedora e especialista em estética facial, Nayra Rosica; da mentora, palestrante e podcaster; Brígida Silva; e da fotógrafa, Juliana Magalhães, que dá um spoiler de como é empreender nos Estados Unidos.

“Empreender em Nova York é um desafio. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é a cidade das oportunidades. Com foco e persistência, empreender se torna possível”, relata a empreendedora, que fala sobre suas expectativas para a nova temporada do projeto. “Estou muito feliz com a minha história sendo contada e ficarei mais feliz ainda se ela ajudar alguém de alguma forma”, finaliza.

Totalmente gratuitos, os episódios vão ao ar ao longo do mês de setembro e outubro, sempre às segundas-feiras e quintas-feiras, às 21h (horário de Brasília), Canal oficial do Cidade Delas no YouTube. Posteriormente, ele será transmitido pela Queens United TV, e ficará disponível nos apps da empresa de mídia, que você encontra nas principais lojas de aplicativos.

Sobre o Cidade Delas

O projeto consiste em um seriado que mostra quais foram os caminhos trilhados por mulheres brasileiras que empreendem nos Estados Unidos, na qual falam sobre suas jornadas e lições mais importantes que aprenderam durante suas jornadas pessoais e profissionais, além de conselhos que dariam à outras mulheres que também desejam iniciar e prosperar em um novo negócio.

A ideia do projeto Cidade Delas surgiu há alguns anos, com objetivo de contar histórias de mulheres imigrantes que conquistaram o seu espaço nos Estados Unidos. Com a chegada inesperada da pandemia o projeto ficou pausado. Mas, no final de 2022, o desejo de tirá-lo do papel voltou com tudo para se tornar realidade.

A primeira temporada foi ao em março de 2023, com nove episódios que contaram a história de nove empreendedoras brasileiras que fazem sucesso em Nova York.

Serviço:

2ª Temporada Cidade Delas Nova York

Quando? Estreia 14 de setembro de 2023

Total de episódios: 09

Onde assistir? Canal do YouTube do Cidade Delas (https://www.youtube.com/@cidadedelas)

Totalmente Gratuito

Ficha técnica

Renan Lincoln | Direção e Fotografia

Wesley Alisson | Direção Criativa

Junior Gilioli | Fotografia Stills

Carol Rocha | Marketing e Produção

Caroline Gilioli | Produção

Filipe Guerra | Edição de Vídeo e Coloração

Renan Lincoln | Finalização

Fernando Costa | Mídia Release

Letícia Souza | Make Up Entrevistas