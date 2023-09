Qual a programação do 5º e último lote?

O quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 está programado para ser liberado em setembro. Os contribuintes interessados em verificar se estão incluídos na lista poderão fazê-lo a partir do dia 22 de setembro, uma semana antes da data de pagamento prevista. O quarto lote foi pago no dia 31 de agosto.