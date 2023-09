Ivonete Dainese Nestlé

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira (7) que comprou a marca de chocolate brasileira "Kopenhagen" e que o negócio inclui também a "Brasil Cacau". O valor da transação não foi divulgado.

As empresas estavam sob administração da gestora americana Advent International desde 2020. O negócio, no entanto, só deve ser concluído em 2024.

A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de mil lojas no Brasil e é uma das maiores franqueadoras do país. São 2.000 funcionários. O faturamento esperado para o grupo em 2023 é de R$ 1,7 bilhão.



Renata Moraes Vichi deve seguir comandando a operação do grupo brasileiro, como acionista e CEO.

"Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de chocolates no Brasil", afirma Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, na nota.

A compra ainda precisa passar por aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que regula o mercado no Brasil. O processo deve ser aberto já na próxima semana.

A aquisição dará à Nestlé o controle acionário e inserirá a empresa no segmento de rede de lojas de chocolates e café, diz a nota.



Em junho, o Cade autorizou que a Nestlé comprasse a Chocolates Garoto em um processo que durou quase 20 anos.

Essa compra, que somava R$ 1 bilhão, foi anunciada em fevereiro de 2002, mas vetada pelo Cade dois anos depois, uma vez que as empresas teriam juntas quase 60% do mercado de chocolates no Brasil. Hoje em dia esse mercado já não é mais tão concentrado.