Dólar mais caro

Outro índice analisado pelo relatório, o dólar tende a ficar mais caro neste ano, de acordo com as projeções do boletim Focus. Nesta semana, a expectativa é de que, no fim do ano, o dólar esteja cotado a R$ 4,98. Na última semana, a projeção era de R$ 4,95; há um mês, de R$ 4,91.