Salário mínimo: Congresso aprova aumento do valor em 2023; entenda

De quanto será o salário mínimo em 2024?

Em 2024, o salário mínimo vai crescer a porcentagem referente ao INPC dos últimos 12 meses encerrados em novembro de 2023 (para o fim do ano, o índice está estimado em 4,9% pelo Ipea) mais a porcentagem de crescimento do PIB de 2022 (2,9%). Isso significa que o salário mínimo poderia chegar a R$ 1.423. O cálculo oficial, porém, só é liberado no fim do ano, quando a inflação oficial for divulgada.