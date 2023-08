O Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, reafirmou que o programa Voa Brasil vai começar no final de agosto.

O programa busca tornar as passagens aéreas mais acessíveis, com um custo aproximado de R$ 200, além de disponibilizar 1,5 milhão de passagens por mês. Segundo o ministro, as companhias Latam, Gol e Azul já aderiram ao projeto.