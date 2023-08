O pagamento da restituição será efetuado pelo pix ou na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a declaração.

Caso haja algum contratempo e o crédito não seja realizado, é possível reagendar o pagamento por meio do Portal do Banco do Brasil pelo site https://www.bb.com.br/irpf ou pela central de relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).