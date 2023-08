Imposto sindical vai voltar?

O governo planeja enviar ao Congresso no próximo mês um Projeto de Lei (PL) que prevê a volta do imposto sindical obrigatório. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e posteriormente confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Para entrar em vigor, o PL teria que ser aprovado por deputados e senadores.