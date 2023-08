A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 4 milhões para quem acertar as 6 dezenas neste sábado (19).

Os sorteios do concurso 2622 ocorrerão a partir das 20h e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Segundo a Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números é de 1 para 50.063.860.