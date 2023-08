José Cruz/ Agência Brasil Simone Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, elogiou a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulgada nesta terça-feira (8). Segundo ela, a autoridade monetária está "de parabéns" e o texto veio "no tom certo".

"Está de parabéns o Banco Central, que agora entrou na mesma página da fala histórica já do ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad de harmonização do monetário com o fiscal", disse ela em entrevista à GloboNews.

"O comunicado veio no tom certo, a ata está absolutamente esclarecedora, realista, mostrando que é possível sim nas próximas três reuniões do Copom diminuir em pelo menos meio por cento a taxa de juros do Brasil para que a gente chegue ao final do ano um pouquinho abaixo de 12%", completou ela.

Na última semana, o BC decidiu pela redução de 0,50 ponto percentual (p.p.) na taxa básica de juros (Selic) de 13,75% para 13,25% ao ano. Esta foi o primeiro corte na Selic em três anos.

"Era o que faltava para que o setor privado possa pegar crédito, que está hoje empoçado nos bancos, e através disso fazer a economia, através da iniciativa privada, girar e gerar emprego e renda para a população", disse Tebet.

A ata afirma ser "pouco provável" que o BC realize cortes superiores a meio ponto percentual, mas sinaliza que iniciará uma redução consistente na taxa de juros.

"O Comitê julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva", diz trecho da ata.