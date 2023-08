Ricardo Stuckert/PR Lula durante encontro com líderes sul-americanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (3) que irá reunir os representantes das empresas aéreas para tentar solucionar o alto preço das passagens no Brasil.

O chefe do Executivo disse ter pedido ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, um estudo sobre as passagens e quantidade de voos.

"Nós temos um problema que não tem explicação" criticou Lula em entrevista para rádios da Amazônia. "Nós vamos chamar as empresas de aviação para discutir o que está acontecendo de verdade na aviação brasileira."

Lula disse ainda que a "desculpa" usada pelas companhias aéreas de que o Querosene de Aviação (QAV) está caro não é verdade.

Apesar da reclamação do presidente, a Petrobras anunciou nesta semana reajuste médio de 4,3% nos preços do querosene de aviação (QAV) nas refinarias. O combustível representa 40% do custo de um voo.

"Eu quero discutir com as empresas por que a gente não tem aviões regionais, por que o voo é tão caro, a passagem é tão cara."

"Esse é um dos compromissos meus: discutir a questão da passagem aérea, discutir a questão da quantidade de voos que temos de cidade para cidade para que a gente possa normalizar o fluxo das viagens de aviões pelo Brasil", afirmou.

Durante a transmissão realizada pelo Planalto nesta terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Ministério do Turismo está preparando um novo programa com o objetivo de reduzir os preços de passagens para aposentados, trabalhadoras domésticas e outros grupos específicos. O presidente não forneceu detalhes sobre o funcionamento do programa, nem se ele abrangerá apenas passagens aéreas.