INSS paga aposentadorias de julho nesta quinta; veja quem recebe

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta quinta-feira (3) as aposentadorias e pensões de julho para segurados cujo valor do benefício é de até um salário mínimo (R$ 1.320) e tem benefício terminado em 8. Além destes, quem ganha acima do mínimo e tem o benefício terminado em 3 ou 8 recebe hoje.