O ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al Falih, presenteou na manhã desta segunda-feira (31) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com uma onça de ouro. O artefato foi devolvido pelo ministro após orientação da Receita Federal. (Veja foto do item abaixo)



A obra está a caminho de Brasília. De acordo com pasta, ainda é necessário fazer avaliação do valor do bem.

"Como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado. Por esse motivo, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, orientou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a devolver a estátua de uma “onça”, recebida do governo da Arábia Saudita, à embaixada do país em Brasília, o que será prontamente atendido", diz a assessoria do ministro em nota.

"Caso o governo saudita queira reenviar o presente, será necessário que sejam cumpridos os trâmites exigidos pela legislação brasileira", completa

Haddad recebeu o presente após visita da comitiva saudita ao país. Entre os mais de 70 integrantes de empresas públicas e privadas do país, foi a maior delegação saudita que o Brasil já recebeu.

Antes de encontrar com Haddad, a comitiva esteve na Fiesp para o Fórum de Investimentos Brasil- Arábia Saudita, com presença do vice-presidente Geraldo Alckmin.



No início de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou um encontro com Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, temendo repercussão negativa. MBS, como é conhecido, é investigado por envolvimento na morte de um jornalista.

Mesmo assim, lula o convidou para vir ao Brasil e deixou claro o interesse de ter investimentos da Arábia Saudita no Brasil, "sobretudo na questão da transição energética", disse.



Nesta segunda, o encontro com Haddad foi marcado de última hora, já que o ministro estava em São Paulo.

