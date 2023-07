Reprodução Petrobras Composição dos impostos da gasolina

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou o relatório semanal de preço dos combustíveis nesta sexta-feira (28) e apontou redução pela terceira semana seguida no preço da gasolina. O valor médio do litro caiu de R$ 5,59 para R$ 5,55, uma diminuição de 0,7%.



O preço do diesel também caiu de R$ 4,94 para R$ 4,92. Já o etanol passou de R$ 3,77 por litro para R$ 3,68, quase 2,4% de queda.

A Petrobras reduziu o preço de venda da gasolina para as refinarias no início de julho. O valor médio do litro caiu para R$ 2,52 — menos R$ 0,14 ou 5,3%. Foram quatro reduções apenas em 2023.

Em maio, a estatal aprovou nova estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina, em substituição à política de preços em paridade internacional (PPI), que vigorava desde 2016 e obrigava o reajuste de acordo com a variação do barril de petróleo e do dólar.