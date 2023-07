Qual o valor será depositado?

A taxa de distribuição será de 0,02461511 sobre o saldo do FGTS em 31 de dezembro de 2022. Isso significa que a cada R$ 100 de saldo, serão creditados R$ 2,46 na conta do beneficiário. Dessa forma, quem possuía R$ 1.000 receberá R$ 24,62, enquanto aqueles com um saldo de R$ 10.000 terão R$ 246,15 creditados em suas contas.