O projeto pretendia conceder um 14º salário aos aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos anualmente.

Para os beneficiários que recebem valores acima desse limite, o abono extra seria composto por um salário mínimo básico e uma parcela adicional, proporcional à diferença entre o valor do salário mínimo vigente e o teto do regime geral da previdência social, que era de R$ 7.087,22 na época. No entanto, o valor total do abono não poderia ultrapassar dois salários mínimos.