O Tesouro Nacional informou nesta sexta-feira (21) que a dívida pública subiu 2,9% e atingiu R$ 6,19 trilhões. Em maio, o endividamento estava em 6,01 trilhões.



A dívida pública é o acumulado entre receitas do governo, menos as despesas usadas para financiar os programas da administração federal.

Segundo o Tesouro Nacional, o aumento no patamar em junho deve-se ao pagamento de despesas com juros – no valor de R$ 33,32 bilhões. Além disso, houve resgate de títulos do mercado na ordem de R$ 144,2 bilhões.

De acordo com projeções do Tesouro Nacional, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) atinge um pico de 76,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 e inicia uma trajetória descendente, atingindo 71,2% do PIB em 2032, nível mais baixo que os 72,9% do PIB observados ao final de 2022.

A previsão do Tesouro Nacional é que a dívida encerre o ano de 2023 entre R$ 6,4 trilhões e R$ 6,8 trilhões.