O Banco Central informou em relatório que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,00 a sacar no Sistema de Valores a Receber (SVR)

Além disso, 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 a receber do sistema. A maior parcela, no entanto, possui apenas até R$ 10 a receber. Esse último grupo soma 29,2 milhões de usuários do sistema financeiro.