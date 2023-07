Divulgação Programa de mentoria reúne gigantes do empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo realizou nesta segunda-feira (17) o 3º encontro presencial do Êxito Mentoring Experience, projeto de mentorias que reúne grandes empreendedores nacionais. O encontro aconteceu no Coliseu Convenções, em Alphaville, na grande São Paulo, e contou com 07 mentores que participaram de rodadas de networking, palestras e um happy hour que proporcionou interação entre mentores e mentorandos.



Entre os empreendedores mentores que participaram deste encontro presencial do Êxito Mentoring Experience 2023, estão nomes como o presidente e fundador do instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; e o fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, que também é presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. “Para este encontro reunimos um time de grandes empreendedores que construíram carreiras de sucesso e empreendimentos sólidos. O objetivo foi proporcionar aos mentorandos participantes uma experiência única e uma troca que vai lavá-los a patamares que eles não imaginam, seja em suas vidas, suas carreiras e seus negócios”, cita Diniz, coordenador geral do evento.



“Foi mais um dia incrível promovido pelo Êxito Metoring Experience com mentorias tops. Sabe aqueles insights que elevam nossa jornada empreendedora? Foi assim”, relata o CEO do grupo Usina do Seguro e mentorado, Ricardo Rodrigues. “Foi um dia muito proveitoso e indico todo empresário a investir em conhecimento, isso vai levá-lo a ter altos resultados. Neste programa de mentoria temos novas conexões, novas pessoas, que nos levam a ter novos resultados”, finaliza.



Também participaram do encontro presencial o empresário, escritor e investidor, Márcio Giacobelli; o Founder/CEO Universo Ágil, Andre Sanches; o empreendedor, palestrante, consultor e escritor, Moisés Ramos; o administrador de empresas, conselheiro independente, professor, autor, sócio e fundador da MESA Corporate Governance, Herbert Steinberg; e a CEO da ATOM S/A, Carol Paiffer.



O Êxito Mentoring Experience 2023 tem duração de seis meses, com encontros semanais on-line. Há também quatro mentorias presenciais na cidade de São Paulo, além de finalização de cinco dias de imersão em uma praia paradisíaca no litoral sul de Pernambuco. Todo conteúdo fica gravado e à disposição dos mentorandos, e ainda é possível participar desta edição. Para isso, basta acessar o site (www.exitomentoringexperience.com.br) e conferir as condições.



Alguns dos mentores que participam do programa de mentoria são o fundador da Polishop, João Appolinário; o fundador do grupo SEB, Chaim Zaher; o fundador e reitor da UniCarioca, Celso Niskier; o fundador da Anhanguera Educacional, Antonio Carbonari Neto; a CEO da Atom, Carol Paiffer; o investidor anjo João Kepler; a empreendedora, palestrante e autora Aline Salvi; o CEO da Odonto Excellence Franchising, Oseias Gomes; o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; o empresário no segmento de tecnologia, investidor anjo, o CEO da startup AbiHub, Vasco Patú; o advogado, consultor e diretor geral do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Marcos Alencar; e o fundador e presidente da Rota do Mar, Arnaldo Xavier.



É importante ressaltar que o Êxito Mentoring Experience também tem impacto social. Para quem deseja participar, é necessário fazer uma doação em dinheiro ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, como forma de inscrição no projeto. Todo valor arrecadado é revertido às ações da entidade, que tem como objetivo impactar mais de 1 milhão de brasileiros por meio da educação empreendedora.



Serviço:

Êxito Mentoring Experience 2023

Quando: a até setembro de 2023

Inscrições e mais informações: www.exitomentoringexperience.com.br