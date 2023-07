redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) MCMV pode ter entrada zerada com colaboração de gestões estaduais e municipais, diz Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nesta quarta-feira (19) que o acréscimo no subsídio do governo ao programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida" vai permitir que o financiamento reduza a zero o valor de entrada no imóvel. Segundo ele, as parcelas futuras também devem ficar menores.



“Nos financiamentos pelo FGTS, fizemos um trabalho para que mais famílias tenham acesso. Nós identificamos que a principal dificuldade que as pessoas tinham era o valor da entrada. As pessoas geralmente já têm o valor da parcela, que é o valor que elas pagam de aluguel. E muita das vezes o aluguel que elas pagam é menor que a parcela que irão pagar. Por isso aumentamos o subsídio do governo federal, que desde 2017 não tinha atualização, e diminuímos as taxas de juros”, disse em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro”, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

O programa foi reformulado no último dia 13, com isso, o subsídio para complementação da compra do imóvel pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aumentou. O valor máximo era de R$ 47.500 e passou para R$ 55.000, de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda.

Houve alteração também na taxa de juros. Na faixa 3, por exemplo, as taxas de passarão a 7,66% ao ano para cotistas do FGTS, enquanto profissionais não cotistas terão juros de 8,16%. A ideia é que isso aumente o alcance do programa, disse Jader Filho.

“Estamos buscando prefeituras e Estados para que nós possamos complementar e somar esforços. Por exemplo, se no Rio de Janeiro o governador ou prefeito quiserem entrar junto conosco, a gente soma os subsídios e com isso a gente tem capacidade não só de zerar a entrada como de abater parte das parcelas”, afirmou.

Quem pode contratar o MCMV

Financiamento de moradia em área urbana

Nesta modalidade, você tem até 35 anos para pagar, com taxas de juros e descontos a serem concedidos conforme a faixa de renda, valor e localização do imóvel.

Famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.000,00:

Você pode adquirir seu imóvel com taxa de juros nominal de até 4,50% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,00% a.a.

Famílias com renda bruta de R$ 2.000,01 até R$ 2.640,00:

A taxa de juros nominal do seu financiamento pode chegar até 4,75% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,25% a.a.

Famílias com renda bruta de R$ 2.640,01 até R$ 3.200,00:

A taxa de juros nominal do seu financiamento pode chegar até 5,25% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,75% a.a.

Famílias com renda bruta de R$ 3.200,01 até R$ 3.800,00:

A taxa de juros nominal do seu financiamento pode chegar até 6% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 5,50% a.a.

Famílias com renda bruta de R$ 3.800,01 até R$ 4.400,00:

A taxa de juros nominal do seu financiamento pode chegar até 7% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 6,5% a.a.

Famílias com renda bruta de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00:

Para essas famílias, na aquisição da casa própria, é disponibilizada taxa de juros nominal de 8,16% a.a e, para cotistas do FGTS, taxa de 7,66% a.a.

O desconto pode chegar ao teto máximo de R$ 55.000,00 sendo considerados os fatores sociais, de renda, capacidade de pagamento e especificidades da população de cada região.

O valor máximo do imóvel para financiamento é de R$ 350.000,00.

Nos casos de financiamentos destinados a titulares de conta vinculada, com no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa de juros dos financiamentos será reduzida em 0,5 pontos percentuais.

Novo MCMV

O Minha Casa, Minha Vida é o maior programa de habitação popular já executado no Brasil. Gerido pelo Ministério das Cidades, foi criado em 2009, e já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Até 2026, a meta é contratar mais 2 milhões de moradias pelo programa.

No novo Minha Casa, Minha Vida, as faixas de renda foram ampliadas, tanto para quem será beneficiado com um imóvel pelo Governo Federal quanto para quem quer financiar.

O valor do imóvel também foi ampliado. Contempla valores diferentes de acordo com o porte da cidade que receberá o empreendimento e com a faixa de renda para qual ele está destinado.

Além de contarem com as melhores taxas de juros do mercado, as famílias que acessarem o financiamento habitacional MCMV com recursos FGTS terão acesso a um maior desconto oferecido no valor da entrada para aquisição do imóvel.

O financiamento pelo MCMV permite aquisição de imóveis novos ou usados, proporcionando a reinserção no mercado dos cerca de 11 mil domicílios vagos apontados pelo último Censo Demográfico do IBGE.