Wayhomestudio/Freepik Marcas que estão lucrando com a tendência Barbiecore

Um dos filmes mais esperados do ano ainda nem estreou nos cinemas brasileiros, mas já vem movimentando a venda de produtos inspirados na cor preferida da Barbie, o rosa . De itens pessoais a comida, tudo que se refere ao mood barbiecore, estilo estético da personagem, está em alta, tanto que o Pinterest relatou aumento exponencial nas últimas semanas de buscas sobre o tema. Seja pela nostalgia ou para alimentar a criança interior de cada um, separamos algumas opções de marcas que possuem a cor em seu portfólio e estão surfando na onda rosa. Confira.

Para as mães fãs da personagem é possível recriar um espaço todo especial para as crianças na Grão de Gente , e-commerce especializado em enxoval de bebê e primeira infância. São produtos nos mais variados tons de rosa para os quartos dos pequenos com ninho para bebês, trocador, kit berço, roupas de cama, entre outros.

Divulgação Grão de Gente - Kit Cama Infantil Solteiro Estrelinha Rosa

A Yes! Cosmetics , empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, conta com diversos produtos em tons de rosa para estar a caráter para curtir o filme. Todos os produtos da marca são veganos, não testados em animais (cruelty free) e com fórmula livre de parabenos.

Yes! Cosmetics Yes! Cosmetics

Na Johnny Rockets , rede americana de hamburguerias inspirada nos anos 1950, as amantes da diversão vão amar o Roller Skate, que vem em patins cor-de -rosa que transporta uma drink de curaçao azul, gin, limão, algodão doce e espuma de leite.



Divulgação Johnny Rockets - Roller Skate - Divulgação

Para quem deseja se refrescar, a Mais1.Café oferece a tradicional Pink Lemonade, feita à base de limonada preparada com morango, que traz a cor rosa como destaque no copo. Além dessa bebida, a rede conta com mais de 20 opções quentes e geladas para qualquer hora do dia, além de acompanhamentos doces e salgados importados da Europa e da América do Sul.

Divulgação Mais1.Café - Pink Lemonade

Na opção de gelato, está o sabor Fragola, da Cuor di Crema , rede que respeita as tradições e os processos de produção das gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes.



Divulgação Cuor di Crema - Gelato Fragol

Na Boulangerie Carioca, rede inspirada no estilo de padaria francesa que integra salgados, doces e pratos em um bistrô para todas as horas, estão os deliciosos macarons de frutas vermelhas.

Divulgação Macarons

Inspirada na tendência Barbiecore, a Magnólia Papelaria criou uma linha chamada Pink, com acessórios e estampas que remetem ao universo da Barbie. "É uma coleção super rosa e com diferentes combinações, como o branco com rosa, laranja, vermelho e diferentes tons”, afirma Julia Hueb, sócia-fundadora, CMO e diretora criativa da marca.

Já a Sestini tem uma seleção de malas, bolsas, e mochilas em diferentes tons de rosa e pode ser usada tanto pelo público infantil, quanto para os adultos. A marca atua no mercado há 29 anos e lança anualmente centenas de produtos, possui parceria com nomes nacionais e internacionais para o desenvolvimento de coleções exclusivas.

Até na hora de dormir é possível seguir a tendência Barbiecore. A Anjos Colchões & Sofás está no mercado desde 1990 e conta com um modelo de colchão para os fãs da tendência. Atualmente a marca possui mais de 280 lojas e está presente em 21 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai.