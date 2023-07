6 - Aproveitar as carências já cumpridas

Ao se desligar do emprego, os idosos têm o direito de realizar a portabilidade do plano de saúde, podendo aproveitar as carências já cumpridas, desde que atendam às regras estabelecidas. Nos casos em que o usuário precisa mudar de plano de saúde por motivos que não estão sob seu controle, como falecimento do titular, cancelamento do contrato ou falência da operadora, não é necessário que haja compatibilidade de preço ou o cumprimento do prazo de permanência.