Desenrola: Veja condições para negociar dívidas na Caixa

Quem pode aderir ao Desenrola?

O programa foca em três faixas: as pessoas com dívidas de até R$ 100; pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no CadÚnico e com dívidas de até R$5 mil; e pessoas com dívidas bancárias com renda de até R$ 20 mil.