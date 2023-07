Reprodução / Freepik O microempréstimo pessoal ajuda a movimentar a economia local

Impulsionam a economia local de cada município e sustentam o ciclo de compra e venda de produtos e serviços nacionais: os microempreendedores hoje têm um papel crucial no fortalecimento da economia brasileira. Em sua totalidade, atualmente são mais de 21 milhões - segundo dados do Mapa de Empresas do Governo Federal, representando quase 70% dos CNPJs ativos no país.

Não à toa, esses trabalhadores estão sempre em busca de expandir seus negócios. E para isso, procuram por linhas de crédito que garantam a realização de novos sonhos. O micro empréstimo pessoal , por sua vez, já se mostra vital para o sucesso de alguns empreendimentos que procuram por como conseguir dinheiro rápido .

Um dos benefícios dos microempréstimos pessoais é a flexibilidade e a facilidade no processo de obtenção de crédito. Diferentemente dos empréstimos tradicionais, em que é necessário enfrentar longas filas, grandes burocracias e apresentar garantias rigorosas, os microempréstimos oferecem uma alternativa simples e ágil.

E com o avanço da tecnologia e a popularização das fintechs - empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros - conseguir o dinheiro necessário para fortalecer a operação está cada vez mais fácil. Empresas como a SuperSim, empréstimos pessoais , por exemplo, já oferecem empréstimo online com apenas alguns cliques, sem a necessidade de se deslocar até uma agência bancária. Essa agilidade é especialmente importante em situações em que se precisa de dinheiro urgente .

A influenciadora digital Thayanara Ferreira (@thaynara_ferreira13) ainda nem era conhecida no mundo digital quando precisou de um empréstimo pessoal em Novembro do ano passado. Com o nome negativado, tinha que pagar algumas dívidas e queria investir em seu próprio negócio de revenda de cosméticos de beleza. Foi após uma pesquisa com o objetivo de encontrar as melhores vantagens e taxas de juros que ela encontrou a SuperSim.

“E foi tudo muito rápido. Solicitei o empréstimo em um dia e o dinheiro já caiu no outro. Pouco tempo depois eu adoeci, tive uma alergia rara e fiquei cheia de bolhas. Filmei aquela situação e publiquei no meu Instagram. O vídeo viralizou e me fez sair de 1,7 mil para 82 mil seguidores. E com o dinheiro que eu consegui com a SuperSim comprei mais produtos para revender. Hoje estou bem e tenho meu próprio negócio online”, conta a influencer.

Assim como para Thaynara, os microempréstimos pessoais oferecidos pela SuperSim estão disponíveis para todos aqueles que estão com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa). Essa flexibilidade de crédito para negativado permite que um número maior de empreendedores tenha acesso ao crédito pessoal , prosperando e contribuindo para a movimentação da economia e redução das desigualdades.

“Como uma forma diferente de oferecer crédito, o objetivo da SuperSim é trazer mais ‘Sim’ para as pessoas que no mercado de crédito certamente receberiam um ‘Não’. Nosso perfil [de cliente] é justamente a parcela da sociedade que mais precisa e é excluída do mercado de crédito tradicional e suas regras de negócio que visam o menor risco possível. Através da tecnologia é possível conseguir entender melhor o cliente”, ressalta o CMO da SuperSim, Brunno Oliveira.

Bruno destaca também que, embora os microempréstimos pessoais possam ajudar na obtenção de dinheiro rápido, é fundamental que esses recursos sejam utilizados de forma consciente e que gere retorno. “Cada negócio tem sua particularidade, mas certamente os investimentos giram em torno do aumento de estoque, investimento em oportunidades como feiras locais, pequenos eventos e etc”. Antes de solicitar um empréstimo fácil , porém, é recomendado que o empreendedor deve avalie a capacidade de pagamento e planejar o uso do dinheiro de forma estratégica.

Empréstimo como opção legal de renda extra para o empreendedor

A internet é uma fonte inesgotável de oportunidades para gerar renda extra online . Com apenas um smartphone na mão e algumas estratégias de marketing definidas, muitos brasileiros já têm aproveitado o ambiente digital para explorar diferentes áreas, como vendas de produtos, prestação de serviços e criação de conteúdo.

E nesse cenário, programas de indicação do tipo " indique e ganhe " também estão se tornando cada vez mais populares como uma opção de renda extra online. Com as empresas que oferecem empréstimos online não é diferente. Na SuperSim, ao ajudar outros empreendedores com uma indicação pelo programa Multiplik , o cliente pode receber benefícios financeiros de até R$3.000 por mês.

Essa forma de divulgação - que pode ser feita pelas redes sociais, inclusive - tem estimulado a disseminação dos serviços de microempréstimos pessoais, expandindo o alcance da solução para um número maior de pessoas. A estratégia do programa de indicação tem se mostrado eficaz, uma vez que, satisfeitos com o serviço, os clientes têm mais propensão a indicá-lo para outras pessoas. Consequentemente, contribuem para a manutenção de outros negócios.