Bolsa Família: confira as novas regras e valores dos benefícios

Com as novas regras, os beneficiários empregados podem continuar a receber o Bolsa Família

Conhecida como "regra de proteção", essa medida assegura que as famílias possam permanecer no programa por até dois anos, mesmo que obtenham emprego e melhorem sua renda. Durante esse período de transição, as famílias receberão apenas metade do valor do benefício ao qual têm direito.