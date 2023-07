Agência Brasil BNDES vai abrir concurso público

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (17) que sua diretoria aprovou a realização de concurso público para selecionar profissionais de nível médio e superior. O último concurso da instituição aconteceu em 2012.



A expectativa do BNDES é publicar edital do concurso no início de 2024, oferecendo 94 vagas. As áreas de atuação das oportunidades ainda estão sendo mapeadas pelo banco.

De acordo com o BNDES, o concurso terá o objetivo de ampliar a diversidade na empresa. Atualmente, a instituição conta com um percentual aproximado de 14,6% de funcionários negros. Como o último concurso foi realizado antes da lei 12.990/2014, que prevê reserva de 20% das vagas para candidatos negros, o BNDES afirmou que decidiu ampliar a taxa. O concurso de 2024 reservará, portanto, 30% das vagas para este público.

Além disso, 10% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, 5% a mais do que prevê a lei que trata do tema. "A diversidade e a pluraridade enriquecem as instituições", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.