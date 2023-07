Divulgação Shefa Shefa: Justiça decreta falência da empresa de laticínios; entenda

A Agropecuária Tuiuti S/A, conhecida como Shefa, empresa de laticínios com fábrica em Amparo (SP) e atuante no mercado desde 1976, teve sua falência decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

A sentença foi publicada nesta quarta-feira (12), cinco anos após a empresa entrar com o pedido de recuperação judicial, alegando dificuldades financeiras e uma dívida de R$ 222,5 milhões.

Segundo o juiz Fernando Leonardi Campanella, da 1ª Vara do Foro de Amparo (SP), houve quebra de boa-fé e indícios de fraude no processo de recuperação. Além da falência, também foi determinado o afastamento imediato dos responsáveis.

O magistrado determinou que nenhum contrato ou obrigação vinculado à Shefa seja suspenso. "O decreto da falência é sempre impactante aos credores e à coletividade em geral, que acreditavam no seguimento da empresa. Assim, se houver maneiras de abrandar as inevitáveis consequências da quebra, devem ser adotadas as referidas práticas", declarou.

A atividade empresarial continuará até a fase de liquidação, para preservar os empregos de mais de 300 funcionários e beneficiar os credores como um todo. Nesse período, a Shefa será gerenciada por um administrador judicial, supervisionado pela administradora judicial designada pelo tribunal.