Jefferson Rudy/Agência Senado - 14.06.2023 Senador Randolfe Rodrigues afirma que reforma terá segunda etapa em agosto

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, disse que o Ministério da Fazenda deve enviar ao parlamento em agosto a segunda etapa da reforma tributária. Segundo ele, a tramitação começará pela Câmara dos Deputados.



"Pelo que conversamos essa semana com o ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad, a nossa expectativa é que, em agosto, possa já ser encaminhada a segunda parte [da reforma tributária] para começar a ser apreciada pela Câmara. Ao passo que, no Senado, o senador Eduardo Braga avance com a primeira parte, que nós temos a expectativa que até outubro termos ela aprovada no Senado e promulgada", disse Randolfe.

Enquanto a primeira etapa da reforma tributária tratou sobre o consumo, a segunda deve modificar impostos relacionados à renda. Além disso, o governo também deve sugerir leis complementares para regulamentar pontos da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados.



A primeira etapa da reforma ainda precisa passar pelo Senado. De acordo com o relator do texto na casa, senador Eduardo Braga (MDB-AM), a matéria deve passar por mudanças e ser devolvida à Câmara até outubro.