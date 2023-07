Divulgação - 29.12.2022 Carlos Lupi foi oficializado como novo ministro da Previdência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (11) que "não tem explicação" para a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ter mais de 1,7 milhão de pessoas a espera de algum benefício social.

"Não há nenhuma explicação a não ser 'eu não posso aposentar, porque eu não tenho dinheiro para pagar'. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que tem essa fila", disse durante uma nova edição do "Conversa com o Presidente", transmissão semanal feita nas redes sociais do petista.

O presidente confirmou ainda que se reunirá nesta semana com o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para identificar as causas do problema.



"Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência", completou Lula.

Segundo dados do Portal da Transparência do INSS, 1.197.750 de pessoas aguardam análise administrativa e outras 596.699 pessoas estão aguardando perícia médica.

A análise administrativa ocorre quando toda a documentação já foi enviada ao INSS e está sendo analisada por um servidor. Já a perícia médica deve ser feita para comprovação de incapacidade temporária ou definitiva.

O portal foi lançado na última semana pelo ministro Carlos Lupi. Além dele, compromete-se em reduzir a fila de espera o novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

O INSS contratou mil técnicos do seguro social aprovados no concurso público, mas Stefanutto quer mais 2.144 novos profissionais para auxiliar na redução da espera.

Lupi declarou nesta segunda (10) que a medida provisória (MP) que recriará o pagamento de bônus de produtividade para servidores do INSS deve ser assinada ainda esta semana pelo presidente.

“Hoje tem uma média de 800 mil pedidos a cada mês, além da fila. Há três meses consecutivos estamos atendendo mais requeridos de pedido inicial, ou seja, estamos atendendo mais do que recebemos. O bônus de produtividade faz o chamado contraturno. Você tem um turno normal e você vai ter um contraturno, em que o servidor vai receber uma gratificação para poder fazer só a fila. Então nós vamos começar no final da fila, que é em torno de um ano, até o momento de hoje. A nossa intenção é até dezembro ficar com toda a fila enquadrada na lei, que é 45 dias de demora” disse o ministro à Agência Brasil.