Tarcísio ao lado de Bolsonaro

A reforma tributária foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira (7) com 38 votos favoráveis do PL (Partido Liberal), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro , que se declarou contrário ao texto. Destes 38, foram 20 votos em primeiro turno e 18 no segundo.



O PL tem a maior bancada da Câmara, com 99 deputados. Sendo assim, seria muito difícil aprovar o texto caso o partido inteiro votasse contra, isso porque uma PEC precisa de, no mínimo, 308 deputados favoráveis.

Bolsonaro ameaçou "fechar a questão" da reforma tributária, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente Arthur Lira (PP-AL), conseguiram converter alguns votos e o texto teve 382 votos favoráveis no primeiro turno e 375 no segundo.

A maior parte desses deputados vem do Nordeste, região em que o presidente Lula (PT) tem sua maior popularidade, e integra o centrão, não o chamado "bolsonarismo raiz".



O ex-presidente disse que "votaria contra tudo" que viesse do Partido dos Trabalhadores (PT), mas Tarcísio já havia declarado que concordava com 95% do texto.

O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, debochou da fala do governador: "Eu não sou 95%, sou 100% contra a reforma tributária do PT". Ele votou contrário ao texto nos dois turnos ( Veja como votou cada deputado ).

Veja como votou cada deputado do PL no 1º turno:

A favor:

Antonio Carlos Rodrigues SP

Giacobo PR

Detinha MA

Icaro de Valmir SE

João Carlos Bacelar BA

João Maia RN

Josimar Maranhãozinho MA

Junior Lourenço MA

Júnior Mano CE

Luciano Vieira RJ

Luiz Carlos Motta SP

Matheus Noronha CE

Robinson Faria RN

Rosângela Reis MG

Samuel Viana MG

Tiririca SP

Vermelho PR

Vinicius Gurgel AP

Wellington Roberto PB

Zé Vitor MG

Contra:

Abilio Brunini MT

Adilson Barroso SP

Alberto Fraga DF

Altineu Côrtes RJ

Amália Barros MT

André Fernandes CE

André Ferreira PE

Bia Kicis DF

Bibo Nunes RS

Cabo Gilberto Silva PB

Capitão Alberto Neto AM

Capitão Alden BA

Capitão Augusto SP

Carla Zambelli SP

Carlos Jordy RJ

Caroline de Toni SC

Coronel Chrisóstomo RO

Coronel Fernanda MT

Coronel Meira PE

Daniel Agrobom GO

Daniel Freitas SC

Daniela Reinehr SC

Delegado Caveira PA

Delegado Éder Mauro PA

Delegado Paulo Bilynskyj SP

Delegado Ramagem RJ

Domingos Sávio MG

Dr. Jaziel CE

Eduardo Bolsonaro SP

Eli Borges TO

Emidinho Madeira MG

Eros Biondini MG

Fernando Rodolfo PE

Filipe Barros PR

Filipe Martins TO

General Girão RN

General Pazuello RJ

Gilvan da Federal ES

Giovani Cherini RS

Gustavo Gayer GO

Jefferson Campos SP

Joaquim Passarinho PA

Jorge Goetten SC

José Medeiros MT

Julia Zanatta SC

Junio Amaral MG

Lincoln Portela MG

Luiz Lima RJ

Luiz Philippe de Orleans e Bragança SP

Magda Mofatto GO

Marcelo Álvaro Antônio MG

Marcelo Moraes RS

Marcio Alvino SP

Marcos Pollon MS

Mario Frias SP

Mauricio do Vôlei MG

Miguel Lombardi SP

Nikolas Ferreira MG

Pastor Eurico PE

Paulo Freire Costa SP

Pr. Marco Feliciano SP

Priscila Costa CE

Professor Alcides GO

Ricardo Salles SP

Roberta Roma BA

Roberto Monteiro RJ

Rodolfo Nogueira MS

Rosana Valle SP

Sanderson RS

Sargento Gonçalves RN

Silvia Cristina RO

Silvia Waiãpi AP

Soraya Santos RJ

Sóstenes Cavalcante RJ

Zé Trovão SC

Veja como votou cada deputado do PL no 2º turno:

A favor:

Antonio Carlos Rodrigues SP

Giacobo PR

Detinha MA

Icaro de Valmir SE

João Maia RN

Josimar Maranhãozinho MA

Júnior Mano CE

Luciano Vieira RJ

Luiz Carlos Motta SP

Robinson Faria RN

Rosângela Reis MG

Samuel Viana MG

Tiririca SP

Vermelho PR

Vinicius Gurgel AP

Wellington Roberto PB

Zé Vitor MG

Pastor Gil MA

Contra: