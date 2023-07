Luciano Rocha Estudo do Ipea mostra que PIB pode crescer até 2,39% acumulado com a reforma tributária no Brasil

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional pode elevar em até 2,39% o PIB (Produto Interno Bruto) do país até 2032.



Segundo o instituto, hoje quase metade da receita tributária é gerada sobre o consumo de bens e serviços, impedindo o crescimento econômico sustentável de longo prazo no país.

A nota intitulada “Propostas de reforma tributária e seus impactos: uma avaliação comparativa”, do pesquisador do Instituto João Maria de Oliveira, traz um levantamento com 68 setores de atividade econômica, para as 27 Unidades da Federação (UF), e compara com 10 países/regiões com os quais o Brasil tem relação comercial.

As simulações revelam que as mudanças na estrutura tributária geram crescimento econômico. “As propostas de reforma promovem mudança estrutural em favor de setores com cadeia produtiva mais longa, com maior efeito multiplicador e, consequentemente, com maior produtividade. Assim, além de promover crescimento econômico, a reforma alinha a economia brasileira para crescer ainda mais”, ressalta João Maria.

Além disso, o estudo aponta que caso a reforma seja aprovada, haverá aumento no saldo de empregos. Isso porque há ganhos reais na produtividade do trabalho a parir da simplificação dos tributos.

O pesquisador vê de maneira otimista o atual cenário. “Temos uma oportunidade agora com esse consenso criado entre estrutura produtiva, diversos setores, os três entes federativos e, principalmente, estados e municípios [que são afetados de formas diferentes, dependendo da região]. Acho que o consenso é possível, parece estar próximo e vai oportunizar que o Brasil esteja num estágio avançado de crescimento econômico”, concluiu.