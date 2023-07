Ricardo Stuckert/PR Lula defende reforma tributária e atuação do Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (6) que a reforma tributária, que deve ser votada ainda hoje na Câmara dos Deputados , não é o que ele deseja, mas sim fruto da "relação de forças que estão no Congresso Nacional".



"Estamos fazendo em um regime democrático, negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, o que eu desejo, mas tudo bem. Nós não somos senhores da razão", disse Lula, durante evento de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial.

"Os deputados que estão lá, bem ou mal foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto merecem tanto respeito quanto eu acho que eu e o Alckmin merecemos", completou.





Em sua fala, Lula ainda pediu que os ministros do governo não reclamem a respeito do tema. "Em vez de chorar o que a gente não tem, temos que conversar com o que a gente tem", disse o presidente.



"Vocês tem que lembrar que se for votada a reforma tributária hoje é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma tributária no regime democrático, porque a última que tivemos foi no regime militar", acrescentou Lula.