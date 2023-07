Como calcular o valor do abono pecuniário?

O valor é calculado com base no salário bruto do funcionário e na quantidade de dias de férias a que ele tem direito. Se as férias forem de 30 dias, o cálculo será realizado apenas sobre os 10 dias do abono. Nesse caso, basta dividir o salário bruto por 3. É importante destacar que o abono pecuniário não sofre descontos de Imposto de Renda nem do INSS. Quanto ao cálculo das férias, ele é realizado considerando todos os dias, mesmo que o trabalhador não tire todos os dias de descanso.