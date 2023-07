Arcabouço fiscal

O projeto retorna para análise da Câmara após mudanças feitas no Senado. Os deputados definirão sobre a manutenção, ou não, de gastos no limite fiscal. São eles: repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Fundo Constitucional do Distrito Federal e dos recursos para as área de ciência e tecnologia.