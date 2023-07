INSS paga 2ª parcela do 13º para quem ganha acima do mínimo amanhã

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta segunda-feira a 2ª parcela do 13º das aposentadorias e pensões da Previdência Social para quem ganha acima do piso (R$ 1.320). O calendário segue normal para quem ganha até um salário mínimo