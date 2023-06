Finanças pessoais: 3 dicas essenciais para cortar gastos no dia a dia

3. Faça essas duas perguntas

Além de organizar as contas do mês, também é importante ter disciplina nos gastos não essenciais do dia a dia, como roupas, acessórios, saídas com amigos, o iFood no dia em que a preguiça bate ou o Uber no fim daquele dia cansativo. Nesses casos, Luciana orienta que duas perguntas sempre sejam feitas antes de gastar: Essa despesa cabe no meu orçamento? Essa despesa me faz feliz? "Se as duas respostas forem sim, gaste sem culpa. Ao contrário disso, se for algo que não te faz feliz ou que não cabe no seu bolso, corte sem dó", aconselha a especialista.