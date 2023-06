Sophia Bernardes Dívida sobe em maio

A dívida bruta do país subiu para 73,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e fechou maio em R$ 7,6 trilhões, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira (30). O salto representa alta de 0,7 ponto percentual se comparado a abril.



É o maior nível desde novembro de 2022, quando a dívida era equivalente ao PIB em 74,17%.



A dívida bruta considera as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais.

Já a dívida do setor público consolidado, que também considera estados, municípios e empresas estatais, registrou déficit primário de R$ 50,2 bilhões em maio de 2023, enquanto no mesmo mês do ano passado foram R$33,0 bilhões em saldo negativo.

O déficit primário é a soma de todas as receitas, menos as despesas, sem contar pagamento de juros da dívida.

Nos doze meses encerrados em maio, houve superávit de R$39,0 bilhões, equivalente a 0,38% do PIB. A Petrobras e os bancos públicos não entram na conta.