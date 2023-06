ChatGPT: veja dicas para melhorar seu currículo e arrumar novo emprego

Como usar o ChatGPT?

Para começar a usar o ChatGPT, é necessário criar uma conta no site da OpenAI, a empresa responsável por essa inteligência artificial. Ao acessar a plataforma, você encontrará uma interface de chat semelhante a uma conversa em tempo real. Nesse ambiente, é possível fazer perguntas ou solicitar informações à IA. O comando inserido no chat, chamado de "prompt", é essencial para direcionar a interação. A IA interpretará as palavras fornecidas e responderá de acordo com o contexto.