PIS Pasep: veja como sacar R$ 25,4 bilhões de valores esquecidos

10,5 milhões de brasileiros têm direito ao benefício e devem realizar o saque até o dia 5 de agosto. Se o saque não for realizado, a Caixa informou que os recursos serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. A quantia disponível é de R$ 25,4 bilhões. O benefício, no valor de até R$ 1.320 - equivalente ao salário mínimo atual -, será calculado proporcionalmente ao período que o trabalhador estava empregado formalmente com carteira assinada.