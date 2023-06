FreePik/katemangostar Conta de luz vai ficar mais barata em 24 cidades de SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (27) a redução da tarifa da Enel São Paulo em, em média, 2,24%. A empresa distribui energia elétrica para 7,8 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.



Para clientes residenciais, a redução média será de 0,91%. Já para clientes de média e alta tensão, cono indústrias e comércios, a queda média será de 6,10%. A revisão tarifária passa a valer a partir da próxima terça-feira (4).

A revisão tarifária, que acontece a cada quatro anos para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, levou em consideração, entre outros fatores, a redução nos custos de distribuição (-3,47%), a queda na tarifa de Itaipu (-1,09%), a devolução para os consumidores de valores envolvidos na venda da Eletrobras (-0,30%) e a utilização de créditos de PIS/Cofins (-8,18%) que contribuíram para reduzir o índice final definido pela Aneel.

"Do total da conta de energia, a parcela que cabe à companhia, apenas cerca de 20,9% é destinada à operação e manutenção de suas atividades, como equipamentos de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão, para a melhoria da qualidade do serviço. Desde a aquisição da Eletropaulo, em 2018, a empresa investiu cerca de R$ 7 bilhões em sua rede elétrica e nos canais de relacionamento com clientes, dos quais R$ 2 bilhões em 2022", afirma Hugo Lamin, Diretor de Regulação das distribuidoras da Enel no Brasil.