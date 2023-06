Reforma tributária: o que está previsto e quais os próximos passos?

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) declarou que na primeira semana de julho a Câmara terá uma semana de votações importantes da pauta econômica, que inclui as mudanças do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e as eventuais alterações do Senado sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária.